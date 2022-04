Mulher na garupa de moto morre em acidente em rodovia de Mirassol

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a moto em que a vítima estava foi atingida na traseira por um carro que transitava no mesmo sentido e tentou mudar de faixa.

O motorista do veículo e o piloto da moto não sofreram ferimentos graves. A pista não precisou ficar interditada. As causas do acidente serão investigadas.

*Informações/g1