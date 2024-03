Mulher morre e homem fica ferido após acidente em Birigui 

A mulher estava na garupa da moto que ficou destruída. Perícia foi acionada e o teste de bafômetro para o motorista do carro deu negativo. Ele não se feriu.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um piloto e a garupa são arremessados no ar após a moto em que estavam ser atingida por um carro, no cruzamento da Rua Conselheiro Antônio Pedro com a Bento da Cruz, em Birigui/SP. A mulher, de 46 anos, que estava na garupa, morreu.

O acidente ocorreu na manhã do último domingo (10.mar). Pelas imagens, é possível ver que ambos na motocicleta estavam usando capacete. Contudo, com o impacto, as vítimas chegaram a dar “pirueta” no ar e a garupa perdeu o equipamento de proteção, batendo a cabeça no chão.

Três pedestres estavam na calçada no momento do acidente e presenciaram a batida. A moto foi parar embaixo do carro.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado como homicídio culposo na direção do veículo automotor, a Polícia Militar foi acionada e encontrou Ana Cláudia Vitório desacordada no chão. O homem, piloto da motocicleta, também estava caído.

O socorro foi acionado e encaminhou as vítimas ao pronto-socorro da cidade, mas Ana Cláudia não resistiu aos ferimentos. Conforme o BO, o homem está internado em estado grave.

A perícia foi acionada e o teste de bafômetro para o motorista do carro deu negativo. Ele não se feriu. O corpo de Ana Cláudia foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.

As causas do acidente vão ser investigadas.

*Com informações do g1