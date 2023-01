Mulher morre após ser esfaqueada na cozinha de casa; suspeito é baleado pela polícia durante fuga

Luzia Umbelino Santos foi encontrada com um corte na barriga e diversos ferimentos no rosto. Crime foi registrado em Castilho/SP.

Uma mulher de 57 anos morreu após ser esfaqueada no bairro Nova York, em Castilho/SP, na manhã desta sexta-feira (27.jan). O suspeito de cometer o crime foi baleado pela Polícia Militar enquanto fugia.

Segundo o boletim de ocorrência, Luzia Umbelino Santos foi encontrada por um vizinho caída no chão da cozinha, com um corte na barriga e diversos ferimentos no rosto.

A Polícia Civil foi acionada, realizou exames periciais na residência da vítima e apreendeu uma faca suja de sangue.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o suspeito de cometer o crime foi encontrado em Pereira Barreto/SP, baleado após entrar em luta corporal com a polícia e preso em flagrante.

O corpo da mulher foi encaminhado para IML (Instituto Médico Legal). A motivação do crime é investigada, mas moradores do bairro Nova York disseram que a vítima e o suspeito se desentenderam na quinta-feira (26).

*Com informações do g1