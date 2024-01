Mulher morre após se envolver em acidente com caminhão em Monte Aprazível 

No carro, também estava o marido dela, que foi socorrido com ferimentos leves e levado ao Hospital Base de Rio Preto.

Uma mulher, de 67 anos, morreu após colidir o carro que dirigia em um caminhão, durante a tarde do último sábado (6.jan), na Rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), em Monte Aprazível/SP.

Segundo a Polícia Rodoviária, a vítima, que é do Paraná, teria invadido a pista contrária e atingido o caminhão. No carro, também estava o marido dela, que foi socorrido com ferimentos leves e levado ao Hospital Base (HB) de São José do Rio Preto/SP.

Após a batida, o caminhão colidiu em outro veículo e caiu em uma ribanceira. Apesar do susto, os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves.

*Com informações do g1