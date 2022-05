Mulher morre após motocicleta ser atingida por carro na Rodovia Euclides da Cunha 

Márcia Regina de Oliveira Cavalcante e o marido estavam na Honda/Biz a caminho do trabalho; ele ficou ferido e foi encaminhado à Santa Casa. Caso é investigado.

Uma mulher de 46 anos morreu no início da manhã desta segunda-feira (16.mai), em um acidente a caminho do trabalho, na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no perímetro urbano de Fernandópolis/SP.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a motociclista parou o veículo no acostamento da rodovia e o carro, que trafegava no mesmo sentido capital-interior, atingiu a traseira da motocicleta.

Com o impacto, Márcia Regina de Oliveira Cavalcante faleceu no local; já o marido identificado como C.D.C., foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à Santa Casa de Fernandópolis. O motorista do carro identificado como J.S.B.., não sofreu ferimentos.

As causas do acidente serão investigadas.