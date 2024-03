Mulher morre após atravessar a rua e ser baleada em Penápolis 

Nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado como homicídio e será investigado.

Uma mulher de 52 anos morreu baleada com um tiro de arma de fogo, na noite do último domingo (10.mar), no Jardim Tropical, em Penápolis/SP. Segundo informações da PM, a autônoma Silvia Andréia de Brito Ramos Santos foi atingida pelo disparo, na Rua Augusto da Silva Pereira.

Os policiais militares encontraram a vítima caída na calçada, perto de uma lixeira, inconsciente e com ferimentos no peito. Ela foi socorrida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com os militares, outra mulher é suspeita de ter atirado contra Silvia. Testemunhas informaram que ela dirigia um GM/Cruze; houve buscas naquela região, mas ninguém foi encontrado.

A Polícia Civil analisou imagens de câmeras de circuito de segurança próximas ao local do crime; o tiro foi disparado do lado do passageiro.

As investigações continuam em andamento para identificar e localizar os suspeitos. O Instituto de Criminalística fez uma perícia na área.