Mulher morre ao bater moto de frente com carro em rodovia de Birigui 

Vítima de 30 anos foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma mulher de 30 anos morreu em um acidente de trânsito registrado na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg, em Birigui/SP, na manhã do último domingo (17.jul).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Jaqueline Meira pilotava a motocicleta quando teria invadido a pista contrária, momento em que bateu de frente com um carro.

A vítima foi levada ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a PM, o motorista do carro, de 78 anos, passou pelo teste do bafômetro, mas ele não estava bêbado.

Ninguém foi preso e a causa do acidente será investigada.