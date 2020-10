Mulher frita ovo no asfalto em Jales

Ato inusitado foi registrado neste domingo com intenso calor na região.

O forte calor registrado nos últimos dias em Jales e em toda a região tem levado os moradores a fazerem coisas inusitadas. A jalesense Thainara Jodas, 24 anos, resolveu fazer um experimento na tarde deste domingo, 4 de outubro. Devido aos 41º C registrados por volta das 14h30, ela fritou um ovo com a frigideira no asfalto em frente a sua casa, na rua João Alves Viana, no bairro JACB em Jales.

Thainara contou que teve a ideia junto com a mãe e a sobrinha. “Nós estávamos em casa descansando quando surgiu a conversa do calor, domingão é sempre assim. Na primeira tentativa deu errado, mas depois a gente conseguiu fritar. A gema ficou mole, mas eu coloquei sal e comi!” (Foco News)