Mulher fica com unha postiça presa no olho após ser agredida e roubada em Rio Preto 

Segundo o boletim de ocorrência, vítima relatou que mulher a agrediu e roubou bolsa com documentos, dinheiro e celular. Ninguém foi preso.

Uma mulher de 48 anos ficou com uma unha postiça presa no olho depois de ser agredida e roubada em um posto de combustíveis no bairro Jardim Residencial Vale do Sol, em São José do Rio Preto/SP, na manhã de domingo (19).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte e relatou à Polícia Militar que foi agredida e teve uma bolsa, documentos, dinheiro e celular roubados por uma mulher.

Após o crime, a vítima passou por atendimento médico e teve uma unha postiça retirada de um dos olhos.

Já a autora foi identificada e o caso foi registrado como roubo. Contudo, ninguém foi preso.

*Informações/G1