Mulher fala em ‘revolta’ após filho autista ser vítima de abuso sexual em escola de Votuporanga 

Crime contra vítima de 13 anos foi filmado pelos alunos suspeitos. Boletim de ocorrência por estupro de vulnerável foi registrado.

O sentimento da família do estudante de 13 anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), vítima de abuso sexual na Escola Estadual Dr. José Manoel Lobo, é de revolta. O caso ocorreu no dia 26 de setembro, em Votuporanga/SP.

Segundo o delegado responsável pelo caso, da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), alunos da escola levaram o adolescente para um banheiro e cometeram o crime, que foi filmado pelo grupo.

A mãe da vítima relatou que procurou a escola, delegacia e Santa Casa assim que soube do crime: “Mesmo depois disso, ele está do mesmo jeito. Ele tem a cabeça de uma criança de cinco anos, então para ele é uma brincadeira e não tem noção do que aconteceu. Mas eu vi o vídeo, não foi uma brincadeira. Arrancaram a roupa dele, puxaram o cabelo.”

“Não estou mandando ele para a escola, inclusive estou vendo de mudar. Não gostei nada do que vi. Fiquei revoltada, com raiva, porque não consegui fazer nada na hora. […] Foram cenas desagradáveis”, emendou.

O menino passou por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) e o delegado aguarda o laudo para prosseguir com a investigação. Um boletim de ocorrência por estupro de vulnerável foi registrado.

A Secretaria Estadual de Educação informou que suspendeu os alunos suspeitos de cometer o crime e afastou a direção da escola.

Conforme a Educação, uma apuração está em andamento na Diretoria de Ensino de Votuporanga, que pode resultar em sanções administrativas aos funcionários envolvidos. Os pais também foram convocados para uma reunião.

A Educação também lamentou o ocorrido e disse que vai intensificar ações de inclusão e mediação com os estudantes e a equipe escolar por meio do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP).

