Mulher é suspeita de atear fogo em namorado durante briga em posto de gasolina 

Caso aconteceu em Rio Preto. Vítima está entubada na Santa Casa da cidade.

Um homem de 35 anos precisou ser entubado após ter o corpo queimado em um posto de combustíveis de São José do Rio Preto/SP na última sexta-feira (2.dez). A namorada dele é suspeita de ter ateado fogo na vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe do rapaz contou que o filho abastecia a moto no posto junto com a namorada, quando os dois tiveram uma discussão.

Durante a briga, a mulher teria pegado a mangueira de combustível, jogado no homem e, com um isqueiro, iniciado as chamas.

A vítima foi levada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jaguaré e depois encaminhada para a Santa Casa. Por conta das queimaduras que atingiram o pescoço, o homem precisou ser entubado.

Segundo apurado, ainda não há informações sobre a prisão da mulher. O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.