Mulher é socorrida com queimaduras no rosto ao abrir panela de pressão em Rio Preto 

Segundo o boletim de ocorrência, ela foi levada para a Santa Casa e espera transferência para um hospital especializado em queimaduras.

Uma mulher sofreu queimaduras no rosto ao abrir uma panela de pressão, em uma casa no bairro Vila Ercília, em São José do Rio Preto/SP, na tarde desta segunda-feira (13.jun).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 39 anos, foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com queimaduras na face e no colo.

Ela foi levada para a Santa Casa, onde espera transferência para um hospital especializado em queimaduras.

O caso foi registrado como auto lesão e será investigado.

*Com informações do g1