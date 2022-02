Mulher é presa suspeita de oferecer filha de 14 anos para prostituição por R$ 100

De acordo com a polícia, mãe foi presa nesta terça-feira (1º) em Paraibuna/SP, depois de uma denúncia em que ela aparecia trocando mensagens com homens oferecendo programas.

Uma mulher de 35 anos foi presa nesta terça-feira (1º) suspeita de oferecer a filha adolescente, de 14 anos, para prostituição em Paraibuna/SP. De acordo com a Polícia Civil, ela foi presa depois de uma denúncia em que ela aparecia em uma troca de mensagens com homens oferecendo programas com ela e a filha.