Mulher é presa suspeita de esfaquear companheiro em Araçatuba

Segundo o boletim de ocorrência, homem contou empurrou a mulher durante discussão e ela o golpeou com uma faca; vítima informou que o casal é usuário de drogas.

Uma mulher de 31 anos foi presa suspeita de esfaquear o companheiro, de 39, no bairro Jardim São José, em Araçatuba/SP, na noite de terça-feira (13).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, após o crime, a vítima foi até a base policial que fica no mesmo bairro e pediu por socorro.

O homem contou chegou do trabalho e encontrou a companheira drogada em casa. Eles discutiram e a vítima empurrou a mulher, que o golpeou com uma facada no tórax.

Ainda segundo o B.O., policiais encontraram a mulher na rua com uma faca na mão. Ela tentou fugir, mas foi detida, confessou o crime e afirmou que queria que o companheiro morresse.

A mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e permaneceu à disposição da Justiça. O homem afirmou que o casal é usuário de drogas. Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Araçatuba.

*Com informações do g1