Mulher é presa suspeita de balear dois homens durante briga em bar de Araçatuba 

Mulher foi contida por uma pessoa que estava no bar até a chegada dos policiais. Vítimas foram levadas para a Santa Casa.

Uma mulher de 33 anos foi presa suspeita de balear dois homens dentro de um bar no bairro Morada dos Nobres, em Araçatuba/SP, na tarde do último sábado (30.set).

De acordo com a polícia, a suspeita estava no bar quando uma das vítimas, um homem de 41 anos, que é namorado da dona do bar, se recusou a vender mais bebida para ela.

A mulher teria saído do estabelecimento e voltado com uma arma. O homem foi atingido por vários disparos. Em meio à confusão, um idoso de 62 anos também acabou sendo baleado.

Ainda conforme a polícia, a mulher foi contida por uma pessoa que estava no bar até a chegada dos policiais. As vítimas foram levadas para a Santa Casa.

Segundo a polícia, o namorado da dona do bar está em estado grave. A suspeita foi levada para delegacia e presa em flagrante. O caso está sendo investigado.

*Com informações do g1