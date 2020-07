Mulher é presa por tráfico em Votuporanga

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante pela Policia Militar de Votuporanga quando realizava a entrega de maconha para viciados na Praça do Demoley, no bairro Santos Dumont. No B.O. lavrado no sábado (4) consta que durante patrulhamento preventivo (DEJEM) pela equipe da Viatura numero 16312 avistou um grupo de pessoas e a acusada em atitudes suspeitas.

Com eles foram encontradas uma porção de maconha, dinheiro e celulares. Os usuários admitiram que pagaram R$ 50 pela droga, encomendada por um aplicativo de mensagens.

Na sequencia, com o apoio da equipe CGP-3, os policiais foram à residência da acusada e lá apreenderam mais porções de maconha, balança de precisão, R$ 1 mil, possivelmente proveniente da venda de entorpecentes, além de uma faca com resquício de droga.

Todos foram apresentados na Central de Flagrantes. A traficante ficou presa e os demais envolvidos foram ouvidos e liberados para aguardarem uma decisão da Justiça.