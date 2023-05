Mulher é presa em Rio Preto por roubar nove quilos de cabelos avaliados em R$ 100 mil 

Suspeita entrou em salão de beleza e rendeu funcionárias com armas. Ela fugiu com as mechas, mas foi detida pela polícia e levada à Central de Flagrantes.

Uma mulher foi presa por roubar nove quilos de cabelo humano avaliados em mais de R$ 100 mil. O crime ocorreu no Centro de São José do Rio Preto/SP, nesta terça-feira (30.mai).

Conforme apurado, a mulher entrou em um salão de beleza com duas imitações de revólveres e uma faca. Em seguida, ela rendeu duas funcionárias, roubou os cabelos e fugiu; no entanto, acabou contida e presa.

O caso foi apresentado na Central de Flagrantes. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.