Mulher é presa com R$ 700 em notas falsas durante mandado de busca e apreensão em Rio Preto

Segundo a Polícia Federal, equipe recebeu informações de que as cédulas seriam vendidas e entregues à mulher via postal; mulher foi identificada e presa.

Uma mulher foi presa com R$ 700 em notas falsas no bairro Solidariedade, em São José do Rio Preto/SP, na manhã desta segunda-feira (5).

De acordo com a Polícia Federal, a equipe recebeu informações de que as cédulas seriam vendidas e entregues à mulher via postal.

A mulher que recebeu o dinheiro foi identificada e um mandado de busca e apreensão foi expedido pela 1ª Vara Federal de Rio Preto.

Durante o cumprimento do mandado na casa da suspeita, sete notas de R$ 100 foram localizadas e apreendidas, ainda segundo a polícia.

A mulher foi presa e será investigada pela prática do crime de moeda falsa. A Polícia Federal investiga o caso para tentar identificar outros possíveis suspeitos.

*Com informações do g1