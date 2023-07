Mulher é presa com quase 30 kg de cocaína na Rodovia Euclides da Cunha 

Apreensão foi realizada no trecho da pista em Fernandópolis e contou com policiais rodoviários e agentes federais.

Uma mulher de 37 anos foi presa suspeita de transportar quase 30 kg de cocaína na tarde da última segunda-feira (10.jul), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, a abordagem do Fiat/Strada ocorreu durante a operação Impacto, onde equipes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) e da Polícia Federal, interceptaram o veículo, sendo que a motorista demonstrou nervosismo, o que despertou a atenção dos policiais.

Em seguida, durante busca minuciosa pelo veículo, os agentes descobriram um fundo falso na carroceria, onde estavam escondidos 28 tabletes de cocaína, que totalizou 29,7 kg da droga.

O entorpecente e o carro foram apreendidos e a condutora presa e apresentada na Delegacia de Polícia Federal de Jales/SP, onde foi ouvida e colocada à disposição da Justiça.