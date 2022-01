Mulher é presa com 25 tijolos de maconha dentro de ônibus em Rio Preto

A mulher confessou que pegou a droga em Cascavel/PR e iria entregar em Brasília/DF, mas foi interceptada pela polícia durante uma parada em uma churrascaria.

A Polícia Militar prendeu uma mulher de 23 anos transportando 25 tijolos de maconha em um ônibus interestadual que saiu de Cascavel/PR com destino a Brasília/DF, noite de de segunda-feira (10), quando o coletivo fazia uma parada em uma churrascaria às margens da BR-153, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais militares ficaram sabendo por denúncia que o veículo transportando a suspeita passaria em Rio Preto. Com essa informação, decidiram abordar o coletivo no pátio do restaurante. O motorista do ônibus já estava de saída e com todos os passageiros embarcados quando a viatura chegou.

Depois de vistoriar as bagagens que estavam no maleiro do ônibus, os policiais localizaram a mulher suspeita com uma mala de mão. Dentro eles apreenderam cerca de 19 tabletes inteiros e mais seis pedaços de maconha cortados pela metade, totalizando 25 tijolos da droga fracionada.