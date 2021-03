Mulher é presa após esfaquear marido e ameaçar policiais em Penápolis

Segundo a polícia, mulher disse que era agredida constantemente e, após discussão, o golpeou no braço com uma faca.

Uma mulher foi presa após esfaquear o marido e ameaçar policiais militares na quarta-feira (10), em Penápolis/SP.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal entre o casal. Quando chegou à residência, constatou que o homem havia sido socorrido e encaminhado ao pronto-socorro.

A mulher estava na casa e disse à polícia que constantemente era agredida pelo marido e, após uma discussão nesta quarta-feira, ela tentou golpeá-lo com uma faca na altura do peito. A vítima, contudo, foi atingida no braço.

Ainda de acordo com a PM, a mulher foi conduzida ao Distrito Policial e ameaçou os policiais.

Ela foi presa por lesão corporal grave e ameaça e permaneceu à disposição da Justiça.

*Com informações do g1