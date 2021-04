Mulher é presa ao tentar abrir conta em banco com documentos falsos em Votuporanga

P.O.S., de 39 anos, foi detida pela Polícia Militar em agência no bairro Pozzobon, tentando abrir conta em nome de uma servidora pública de Fernandópolis/SP.

Uma mulher de 39 anos foi presa suspeita de estelionato ao tentar abrir uma conta em uma agência bancária, nesta quarta-feira (7), na zona norte de Votuporanga/SP.

De acordo com as informações, P.O.S., tentava abrir uma conta em uma agência localizada na Avenida Emílio Arroio Hernandes, no bairro Pozzobon, usando documentos em nome de outra mulher, que seria servidora pública em Fernandópolis/SP.

A Polícia Militar foi chamada e abordou a mulher ainda no interior do estabelecimento bancário; com ela foram encontrados um RG (Cédula de identidade) e um contracheque pertencentes à A.D.P., que trabalha na Prefeitura do município vizinho.

Ao contatarem A.D.P., os policiais foram informados de que ela não havia perdido nenhum documento, o que reforçou a suspeita de estelionato.

Ainda segundo informações, em dado momento da ocorrência, P.O.S., tentou fugir, mas foi contida pelos policiais militares e acabou confessando que iria abrir a conta para que fossem depositados recursos adquiridos em golpes aplicados pela internet como por exemplo, no mercado livre e boletos falsos.

Questionada sobre a lucratividade na modalidade criminosa, ela teria afirmado que ficaria com 30% dos valores. A mulher foi apresentada no 2º Distrito Policial, ouvida e permaneceu à disposição da Justiça.