Mulher é presa, acusada de manter mais de 30 cães em situação de maus-tratos 

Caso aconteceu no bairro Nova Yorque, em Araçatuba/SP. Animais das raças maltês, yorkshire e spitz alemão foram encontrados machucados, em local sujo, sem água e comida.

Uma mulher de 53 anos foi presa nesta segunda-feira (13.jun), acusada de maus-tratos contra 34 cães de raça, em uma casa no bairro Jardim Nova Yorque, em Araçatuba/SP.

De acordo com apurado, o flagrante foi feito pelo Corpo de Bombeiros, após controlarem um incêndio na lateral da casa da investigada. Os bombeiros começaram a ouvir latidos de cachorros e, ao olhar sobre o muro, um deles viu vários cães inalando fumaça. Eles entraram no imóvel e passaram a retirar os animais.

Ao todo, os bombeiros resgataram sete cães da raça maltês, 17 yorkshire e 10 spitz alemão. Todos estariam em situação de maus-tratos, alguns deles com ferimentos e bastante sujos. Os animais foram recolhidos pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e uma médica veterinária foi chamada para examinar os cães. A profissional constatou que os animais estavam sem água, alimentos e cuidados veterinários.

Foi constatado, ainda, que no local havia uma piscina com água com coloração verde, muita sujeira e espuma, além de muito entulho pelo quintal. Dentro do imóvel também foi encontrado muita sujeira e roupas. Por fim, foi constatado que no imóvel também reside um adolescente de 12 anos.

A dona da casa foi presa em flagrante e levada para o Plantão Policial.

*Com informações do Hoje Mais