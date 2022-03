Mulher é investigada por agredir filho de 5 anos com garrafa de vidro em Araçatuba 

Criança foi até a casa de uma vizinha com o rosto machucado e chorando; mulher foi encontrada deitada na calçada em frente a um bar.

Uma mulher será investiga por agredir o filho de cinco anos com uma garrafa de vidro. O caso aconteceu no bairro Água Branca 3, em Araçatuba/SP, na tarde de quarta-feira (23.mar).

Segundo o boletim de ocorrência, a criança apareceu chorando e com o rosto machucado na casa de uma vizinha. Em seguida, disse que tinha sido agredida pela mãe com uma garrafa de vidro.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a mãe do menino deitada em uma calçada, com sinais de embriaguez. Ela foi questionada pela corporação e relatou que o ferimento no rosto do filho era uma picada de pernilongo.

Ainda segundo o registro policial, a criança foi atendida no pronto-socorro de Araçatuba e ficou sob cuidados da avó.

A mulher foi encaminhada para a delegacia, onde foi ouvida e liberada. Ela será investigada pela Polícia Civil por abandono de incapaz e maus-tratos.

*Informações/g1