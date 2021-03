Mulher é ferida com facada durante assalto a casa em Rio Preto

Segundo o boletim de ocorrência, vítima contou à polícia que o suspeito pediu um copo de água e entrou no imóvel após ela abrir o portão; durante luta corporal, mulher foi atingida no braço.

Uma mulher foi ferida com uma facada durante um assalto a casa no bairro São Thomaz II, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima, de 31 anos, contou à polícia que estava em casa na tarde de quarta-feira (24) quando o suspeito perguntou se podia capinar o quintal do imóvel, mas a mulher negou.

De acordo com o B.O., o homem, então, pediu um copo de água. Quando a vítima abriu o portão, o suspeito sacou uma faca e entrou no quintal. Eles teriam entrado em luta corporal e a mulher ficou ferida no braço.

A vítima contou que passou a gritar por socorro e vizinhos disseram que chamaram a polícia. O suspeito fugiu sem lavar nada.

A polícia foi ao local e a mulher foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Norte. O suspeito não foi identificado.