Mulher é entubada após ser esfaqueada no pescoço em Rio Preto 

Crime ocorreu no último domingo, no Jardim Soraya; ninguém foi preso.

Uma mulher de 26 anos foi entubada depois de ser esfaqueada no pescoço. O crime ocorreu no Jardim Soraya, em São José do Rio Preto/SP, no último domingo (10.set).

Conforme boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída na calçada, inconsciente, quando Polícia Militar foi acionada. Uma testemunha disse que viu a jovem discutindo com um homem na rua, antes de encontrá-la no chão.

Ela foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada até o Hospital de Base em estado grave, mas recebeu alta hospitalar na segunda-feira (11).

A Polícia Civil vai investigar o caso. Ninguém foi preso.

*Com informações do g1