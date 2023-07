Mulher é entubada ao ser agredida na cabeça com barra de ferro pelo ex-namorado em Rio Preto

Caso ocorreu no bairro Solo Sagrado, na madrugada desta segunda-feira (24); o homem que dormia ao lado da vítima também foi atingido na nuca e na testa.

Uma mulher de 42 anos precisou ser entubada após ser agredida na cabeça com uma barra de ferro pelo ex-namorado. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (24.jul), no bairro Solo Sagrado em São José do Rio Preto/SP.