Mulher é encontrada morta dentro de casa em Fernandópolis 

Polícia apreendeu munições calibre 38 e uma carta deixada pelo suspeito, que está sendo procurado.

Uma mulher de 33 anos foi encontrada morta dentro de casa, na Avenida Aviador Coronel Carlos de Orleans, no Jardim Paraíso, em Fernandópolis/SP, nesta quinta-feira (1º.set).

Segundo a Polícia Civil, o marido da vítima ligou para um amigo e afirmou que cometeu o crime. A polícia foi acionada e o corpo encontrado. Também foram apreendidas munições calibre 38 e uma carta deixada pelo suspeito. O conteúdo da carta não foi divulgado.

“Encontramos ela deitada em decúbito dorsal na cama do quarto de casal apresentando ferimento de disparo de arma de fogo na região torácica, no lado direito do corpo”, diz o delegado Vinícios Oliveira dos Anjos.

“Também foi encontrado munições intactas de calibre 38 e carta aparentemente deixada pelo suposto autor. Ele está sendo procurado pelos policiais, justiça, é considerado foragido.”

O caso será encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para investigação.