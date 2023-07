Mulher é encontrada morta com corpo coberto de cimento em Rio Preto 

Nenhum suspeito foi preso e caso é investigado pela Polícia Civil.

Uma mulher foi encontrada morta com o corpo coberto de cimento em uma casa do Jardim Arroyo, em São José do Rio Preto/SP.

Depois que vizinhos relataram que sentiram forte odor que vinha da casa, a Polícia Militar foi acionada e localizou o corpo, no último sábado (15.jul).

O rosto estava coberto por um pedaço de saco de cimento, enquanto o corpo estava coberto com cimento em pó.

A identidade da vítima é desconhecida, mas o corpo passou por exames. Nenhum suspeito foi preso e o caso é investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do g1