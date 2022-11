Mulher é condenada a 11 anos de prisão por matar companheira com 17 facadas em Votuporanga 

Ivanete Luzia Marques foi sentenciada por cometer homicídio duplamente qualificado contra Aline Aparecida dos Santos.

A mulher acusada de matar a companheira com pelo menos 17 facadas foi condenada a 11 anos de prisão na tarde da última sexta-feira (4.nov). Ivanete Luzia Marques foi sentenciada por cometer homicídio duplamente qualificado contra Aline Aparecida dos Santos. O crime aconteceu no dia 17 de dezembro de 2019, no bairro Jardim Brisa Suave, em Votuporanga/SP.

Segundo o Ministério Público, Ivanete cometeu o crime por ciúmes, pois teria sido traída por Aline. Ela foi presa no mesmo dia do assassinato e encaminhada à delegacia de Votuporanga.

Uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A faca usada no crime foi apreendida e periciada.

De acordo com o processo, Ivanete não terá direito de recorrer da sentença em liberdade.