Mulher é assassinada com tiros no rosto e nas costas em Votuporanga

De acordo com a PM, a vítima estava na casa de um rapaz quando os suspeitos invadiram a residência e efetuaram os disparos; morador escapou e criminosos fugiram.

Uma mulher de 41 anos foi assassinada a tiros no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP, na madrugada desta segunda-feira (1º).

Segundo a Polícia Militar, Fernanda Peres estava na casa de um rapaz quando os suspeitos invadiram a residência e efetuaram os disparos. A vítima foi atingida com tiros no rosto e nas costas. O morador conseguiu escapar. Os criminosos fugiram e não foram encontrados.

Ainda de acordo com a PM, vizinhos ouviram os disparos e acionaram a polícia. A equipe médica do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionada e constatou o óbito no local.

A PM informou que o morador da residência ainda não foi localizado. A polícia também investiga qual seria a relação do homem com a vítima. A perícia esteve na residência e a Polícia Civil está investigando o caso.

*Foto: votunews