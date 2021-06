Mulher é assaltada durante reunião de trabalho online e chefe aciona a polícia; suspeitos foram presos 

Cinco suspeitos foram detidos, mas apenas dois acabaram presos. Objetos roubados de casa de vítimas foram recuperados.

Uma reunião online ajudou a Polícia Militar a deter cinco homens suspeitos de invadir uma casa e fazer moradores reféns, em Araçatuba/SP.

De acordo com informações da corporação, uma mulher participava de uma reunião online de com o chefe, que é morador de São Paulo, quando os ladrões entraram no imóvel na manhã de terça-feira (15), no bairro Ipanema.

O homem, então, percebeu pela câmera do notebook da vítima que se travava de um assalto e ligou para a Polícia Militar de Araçatuba, que enviou viaturas para a casa da vítima.

Quando as equipes conseguiram chegar na residência, os criminosos tinham fugido com televisões, celulares, notebooks e outros objetos. As vítimas foram encontradas presas dentro da casa e informaram à polícia as características dos assaltantes.

Segundo a polícia, equipes encontraram os produtos roubados em uma casa. Em seguida, os suspeitos de cometer o crime foram localizados e detidos.

Dois deles foram presos em flagrante depois de as vítimas reconhecê-los e ficaram à disposição da Justiça. Os produtos roubados foram devolvidos aos moradores da casa.

*Com informações do g1