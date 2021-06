Mulher é agredida com tapa no rosto após repreender o filho em agência bancária de Rio Preto

Segundo o B.O., mulher informou que repreendeu a criança dentro da agência bancária e foi agredida pelo suspeito no estacionamento.

Uma mulher foi agredida com um tapa no rosto por um homem após repreender o filho em uma agência bancária, na Avenida Mirassolândia, em São José do Rio Preto/SP, na manhã de quarta-feira (16).