‘Mulher Destaque’: vereadora propõe criação de prêmio em Votuporanga 

O anteprojeto que é de autoria de Jezebel Silva (Podemos) visa instituir a honraria para mulheres que se destacam na sociedade votuporanguense.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP iniciou na última sessão ordinária a discussão sobre a instituição do prêmio ‘Mulher Destaque’, de iniciativa da vereadora Jezebel Silva (Podemos), que, como o próprio nome induz, visa homenagear as mulheres que se destacam na sociedade votuporanguense.

De acordo com a proposta do anteprojeto, a ideia é homenagear uma mulher por ano, sempre na sessão ordinária que anteceder o Dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher. Cada vereador poderá indicar uma votuporanguense que tenha se destacado profissionalmente ou prestado relevantes serviços à comunidade, com o objetivo de valorizar a mulher no contexto da cidadania.

Segundo o rito da proposta, os 15 nomes indicados serão apresentados aos membros da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal, e após escolhido o nome, deverá ser aprovado em Plenário através de Projeto de Decreto Legislativo a ser apresentado pela Mesa Diretora da Câmara.

A ‘Mulher Destaque’ receberá a honraria da Câmara Municipal durante uma sessão do Legislativo, onde poderão ser desenvolvidas atividades artísticas e culturais que divulguem as conquistas da mulher nos campos políticos, econômico e social, bem como atividades que desenvolvam a compreensão sobre o papel da mulher na sociedade, rompendo preconceitos e ideias estereotipadas, além de ações preventivas sobre a violência dirigida à mulher.

No momento, a proposta segue em tramitação nos bastidores da Câmara e, se entenderem cabível, os membros da Mesa Diretora devem apresentar um projeto para apreciação em Plenário.