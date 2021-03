Mulher de 24 anos morre após bater carro contra árvore em avenida de Penápolis

Segundo o boletim de ocorrência, Bruna Caroline Castilho Maciel chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital horas depois. Filha da vítima também estava no veículo, mas não ficou ferida.

Uma mulher de 24 anos morreu na noite de sexta-feira (26) após um acidente de trânsito na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em Penápolis/SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Bruna Caroline Castilho Maciel seguia de carro pela avenida na madrugada quando bateu contra uma árvore. A filha dela, de cinco anos, também estava no veículo no momento do acidente.