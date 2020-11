Mulher condenada por tráfico é presa pela PM

Ela foi condenada a 6 anos pelo crime. A prisão foi efetuada pela Força Tática da PM de Votuporanga.

Uma traficante de 26 anos de idade condenada pela Justiça de Votuporanga foi capturada no último sábado (21) pela Polícia Militar. A equipe de Força Tática 316 da PM fazia patrulhamento pela região central, quando os integrantes avistaram a mulher, puxaram a ficha dela e efetuaram a prisão.

Havia mandado de prisão da 1ª Vara Criminal da Comarca contra ela pelo crime de tráfico, com pena de seis anos em regime fechado. Ela foi abordada e apresentada na Central de Flagrantes, sendo encaminhada a uma cadeia feminina da região até vaga no sistema penitenciário do Estado.