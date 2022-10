Mulher acusada de matar companheira em Votuporanga vai à júri popular  

Ivanete Luzia Marques, de 57 anos, foi presa em flagrante, em 17 de dezembro de 2019, no bairro Nova Boa Vista. Um crime ocorrido por volta das 23h15 de 17 de dezembro de 2019, no bairro Nova Boa Vista, em Votuporanga/SP, resultando na morte de Aline Aparecida dos Santos, de 47 anos, com pelo menos 17 facadas, deve ter desfecho no Fórum da Comarca a partir das 9h do dia 4 de novembro, quase três anos após o fato.

Sessão do Tribunal que analisará as versões da defesa e acusação de Ivanete Luzia Marques, de 57 anos, apontada pela Polícia como autora do crime, estará sob a presidência da juíza da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini.

Relembre o crime

De acordo com a denúncia, Ivanete Luzia Marques e a vítima Aline Aparecida dos Santos eram companheiras e viviam em união estável há mais de 20 anos, até que no dia dos fatos, o relacionamento terminou em tragédia, durante uma discussão, dentro da casa onde viviam na Rua Antônio Capobion Bianchi, na zona Oeste da cidade.

Ainda segundo a denúncia, após cometer o crime Ivanete deixou a casa. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos, que relataram que a acusada tinha saído em seguida; contudo, ela foi localizada e presa. Aos policiais, ela teria afirmado que matou Aline por ciúmes, pois teria sido traída, sendo que a vítima teria mostrado o telefone dizendo que estava com o suposto amante e que se a acusada quisesse ir embora, seria bom.

No local do crime, a porta do imóvel estava trancada e os policiais militares precisaram arrombá-la, encontrando Aline caída, apresentando ferimentos, ensanguentada e sem vida; o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, porém, o óbito foi constatado.

Diante dos fatos e do trabalho de investigação da Polícia Civil, Ivanete foi colocada à disposição da Justiça, onde é acusada de homicídio duplamente qualificado, feminicídio e por meio cruel.