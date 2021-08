MUITO A COMEMORAR – Eco Posto 27 completa 1.º ano neste dia 15 de agosto

Energia limpa, o Posto produz sua própria energia elétrica

Os preços dos combustíveis na cidade de Votuporanga e micro região nunca mais foram os mesmos depois da abertura do Eco Posto 27 há 365 dias. Em Votuporanga, o preço de combustíveis era um dos mais caros da região e após a chegada do Eco Posto 27 e o aumento da concorrência, os combustíveis são comercializados por valores menores que as vizinhas Valentim Gentil, Fernandópolis, Parisi, Cosmorama, dentre outras.

“Não é que não estamos tendo lucro”, disseram os empresários Lucas Moreti e Edinho Genari, é que “Trabalhamos com margens menores. Nossa proposta sempre foi oferecer a oportunidade da população comprar combustíveis de qualidade por preços mais justos. Abrimos a empresa em plena pandemia, num momento em que as pessoas já estavam sofrendo muito e era revoltante saber que Votuporanga tinha o combustível mais caro da região. Sim, sofremos muita pressão, das mais variadas, mas Deus sabe o tanto que lutamos honestamente para contribuir com nossa cidade gerando empregos e renda através dos impostos que pagamos.”

O Eco Posto 27 também se tornou um ponto de encontro muito agradável através da loja de Conveniência do Eco Point. “A cerveja é sempre muito gelada! Som ambiente! Os ciclistas nos acolheram e criamos `um cantinho` para eles que já é conhecido regionalmente. Tentamos retribuir um pouquinho por todo esse apoio e carinho que recebemos. Patrocinamos o nosso amado CAV, patrocinamos ciclistas competidores da nossa cidade, incentivamos o futebol amador, contribuímos com entidades assistências”, esclarecerem os sócios.

O Eco Posto é “jovem” e ainda não tem 50 anos de tradição, mas o que já fizemos pela população através da prática de preços mais justos nos orgulha muito. Não nos sentiríamos felizes vendendo combustíveis pelo preço que os “tradicionais” estavam vendendo.

“AGRADECEMOS MUITO A NOSSA EQUIPE DE COLABORADORES, A POPULAÇÃO E AOS EMPRESÁRIOS PELO APOIO QUE RECEBEMOS DIARIAMENTE NESSES 12 MESES. NOSSOS CLIENTES SÃO OS MAIS IMPORTANTES PARA NÓS! ”

