Mudança no estatuto impede registro de novos membros do Comitê de Gestão do Santos 

Marcelo Giufrida e Marcio Mazitelli já participavam da rotina do clube, mas tiveram de deixar o colegiado.

O Comitê de Gestão do Santos sofreu duas baixas nas últimas semanas. Marcio Mazitelli e Marcelo Giufrida, que haviam sido aprovados pelo Conselho Deliberativo após indicação do presidente Andres Rueda, tiveram de deixar o colegiado por causa da reforma estatutária, recém-aprovada pelos sócios em Assembleia Geral.

O novo Estatuto Social prevê que o Comitê de Gestão tenha apenas cinco membros – atualmente, já são seis. A ideia do presidente Andres Rueda era que isso só entrasse em vigor na próxima gestão, a partir de janeiro de 2024. Por isso, Marcio Mazitelli e Marcelo Giufrida foram indicados.

Para que a dupla fosse empossada, porém, a ata da reunião do Conselho Deliberativo em que foram votados os novos membros do Comitê de Gestão precisa ser registrada num cartório de Santos – como todas as atas das reuniões do Conselho.

A aprovação de Marcio Mazitelli e Marcelo Giufrida aconteceu depois da mudança do estatuto. O cartório responsável pelo registro das atas das reuniões do Conselho Deliberativo do Santos, portanto, não aceitou registrar os novos membros do Comitê de Gestão.

Marcio Mazitelli e Marcelo Giufrida já vinham participando da rotina do clube, mas deixaram o colegiado nos últimos dias. A ideia do presidente Andres Rueda é que os dois virem uma espécie de assessores especiais da presidência do Santos.

O Comitê de Gestão do Peixe tem, atualmente, seis membros: o presidente Andres Rueda, o vice José Carlos de Oliveira e Rafael Leal, Renato Hagopian, Thomaz Cortê Real e Daboberto Oliva. Existe a possibilidade de um deles ter de deixar o colegiado para que o novo estatuto seja cumprido de imediato.

