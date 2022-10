Santa Casa: Ms Uniformes e EPIs doam 200 toucas para recém-nascidos

As toucas protegem as extremidades e servem para manter a temperatura dos bebês, sendo um item imprescindível para o enxoval.

A empresa Ms Uniformes e EPIs atua há alguns anos no mercado, mas já faz a diferença. Mais do que fornecer produtos de qualidade, possui uma política social de contribuir com as entidades de Votuporanga.

Colaboradoras da confecção produzem, durante a jornada de trabalho, itens para serem entregues para as instituições, beneficiando assim toda a comunidade. Nesta semana, a Santa Casa de Votuporanga foi presenteada com 200 toucas para recém-nascidos.

As toucas protegem as extremidades e servem para manter a temperatura dos bebês, sendo um item imprescindível para o enxoval. As gerentes Dayane Priscila Graciano (Comercial) e Bruna Hisa Nunes (Administrativa) foram até o Hospital fazer a doação. “A MS tem a cultura de sempre servir ao próximo, então para nós além do ato em si, é sempre dispor o nosso melhor”, disse Bruna.

Bruna deu detalhes da colaboração. “Como somos fabricantes de uniformes e fomos fornecedores de vocês, soubemos que as toucas eram dadas como lembrança aos bebês. Nós achamos essa atitude da Santa Casa muito bonita, pois é um momento de muita alegria para as famílias. E após uma fase muito difícil e complicada da pandemia, quisemos abraçar essa ação da Instituição. Separamos algumas costureiras que ficaram dois dias nesta produção especial”, complementou.

E esta não foi a primeira contribuição para o Hospital. “Como fazemos rouparia, já destinamos camisola infantil, lençol, fronha e máscara. Sempre que cabe confeccionar alguma peça que vá servir, ajudar alguém, nós fazemos”, destacou.

O provedor da Instituição, Dr. Roberto Biazi, agradeceu o gesto. “Ms Uniformes e EPIs é uma empresa muito solidária e empenhada no seu lado social. Frequentemente, destinam peças, beneficiando nossos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Agradecemos essa iniciativa, que faz a diferença em nossa assistência”, concluiu.