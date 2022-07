MP denuncia por homicídio grupo investigado na morte homem carbonizado 

Quatro pessoas foram denunciadas por homicídio por motivo torpe, emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima. Caso ocorreu em abril, em Rio Preto.

O Ministério Público denunciou por homicídio quatro investigados na morte de um homem encontrado carbonizado perto do viaduto Jordão Reis, em São José do Rio Preto/SP, no dia 25 de abril.

De acordo com o MP, eles foram denunciados por homicídio por motivo torpe, emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo a denúncia, os homens teriam matado Fabiano Alves depois que uma moradora de rua afirmou que ele a estuprou. Todos os envolvidos encontravam-se em situação de rua.

Os investigados amarraram o homem com uma corda e o golpearam com madeira. Ele apresentou traumatismo craniano e, ainda vivo, teve o corpo queimado pelo grupo.

O corpo de Fabiano Alves foi encontrado queimado pela Polícia Militar e passou por perícia. O caso segue sendo investigado.

*Com informações do g1