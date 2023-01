MP denuncia homem suspeito de matar motorista encontrado com mão decepada em Rio Preto 

Cláudio Perpetuo Alves brigou com Carlos Renato Cano por causa de dívida de drogas e o golpeou com um facão no dia 1º de janeiro; ele foi denunciado por homicídio triplamente qualificado.

O Ministério Público (MP) denunciou o homem suspeito de matar com golpes de facão o motorista Carlos Renato Cano, em São José do Rio Preto/SP.

A vítima foi encontrada morta no bairro Estância Santa Catarina, no dia 1º de janeiro, com a mão decepada e ferimentos na cabeça.

Segundo o MP, Cláudio Perpetuo Alves foi até a casa do motorista para discutir por causa de uma dívida por drogas.

Na ocasião, o homem se armou com um facão e decepou a mão da vítima, que tentou fugir, mas foi atingida nas costas e caiu. Cláudio ainda golpeou o pescoço e a cabeça de Carlos.

Segundo o delegado o Alceu Lima de Oliveira Júnior, da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC), um dia depois, o autor foi encontrado em uma padaria, confessou o crime e foi preso.

Cláudio Perpetuo Oliveira foi denunciado pelo MP por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele virou réu e passará por julgamento.

*Com informações do g1