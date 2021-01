Mototaxista morre após acidente envolvendo ônibus em Andradina

Acidente aconteceu durante a madrugada; vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Um mototaxista de 34 anos morreu após se envolver em um acidente na quarta-feira (20), pela Marginal Jiro Morimoto, cruzamento com a Avenida José Batista Sobrinho, em Andradina/SP.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima pilotava uma motocicleta e, em um cruzamento da avenida, foi atingida por um ônibus que seguia no sentido oposto.

Ainda de acordo com a PM, o motociclista chegou a ser socorrido com fratura nos braços, pé esquerdo, lesões no rosto e afundamento de crânio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. Um laudo apontando a causa da morte deve sair em até 30 dias. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o acidente.

*Com informações do sbtinterior