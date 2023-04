“Motorzinho”, Dodi se consolida no Santos como jogador de linha mais utilizado por Odair Hellmann 

Volante tem caído nas graças da torcida pela sua entrega em campo e espírito combativo.

Contratado em dezembro do ano passado para ser uma opção no elenco, o volante Dodi tem caído nas graças da torcida do Santos pela sua entrega em campo. Jogador de linha mais utilizado pelo técnico Odair Hellmann, com 18 aparições nas 19 partidas disputadas pelo Peixe na temporada, o meio-campista tem se mostrado um nome importante na construção coletiva da equipe da Vila Belmiro.

Nesta quarta-feira, no confronto do Peixe com o Botafogo-SP, às 19h, na Vila Belmiro, pela terceira fase da Copa do Brasil, o volante tem papel-chave na missão da equipe de conquistar a vitória em casa, a classificação às oitavas de final e também resgatar a confiança da torcida após dois jogos em sequência sem fazer gols.

Desde que assinou com o Santos por indicação de Odair Hellmann, Dodi apenas não foi utilizado no jogo contra o Água Santa, ainda pela fase de grupos do Paulistão. Naquela oportunidade, o meio-campista teve um problema muscular.

Até aqui, são 1.545 minutos do volante campo com a camisa do Peixe – números inferiores apenas aos do goleiro e capitão João Paulo, com 1.638 minutos.

Pela sua aplicação em campo, o jogador tem recebido a alcunha de carregador de piano do elenco. Não é raro vê-lo desarmando um adversário – média de 2,3 por jogo no Paulistão – e iniciando a construção de um ataque do Peixe – média de mais de 90% de acerto de passe na temporada.

Embora não tenha uma voz ativa no vestiário como são os casos de Marcos Leonardo, João Paulo e Maicon, o meio-campista é uma liderança no elenco do Peixe e tem conquistado a confiança de seus companheiros de equipe, comissão técnica e, partida após partida, o carinho da torcida.

