Motorista tenta fugir e é pego com carregamento de maconha em Rio Preto

A Polícia Rodoviária Federal perseguiu o homem pela BR-153; quase 200 quilos de maconha foi apreendido.

Um homem de 23 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (11.ago), com uma grande quantidade de maconha no porta-malas de um Fiat/Palio, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito foi abordado em uma fiscalização de rotina, por volta das 17h. Ele tentou fugir e foi perseguido pelos policiais, até que entrou na marginal da BR, próximo ao quilômetro 59 da rodovia federal, e invadiu uma rotatória.

No entanto, ao passar pela sarjeta da rotatória, os pneus do veículo estouraram, o que obrigou o homem a parar o veículo. No porta-malas do carro, os policiais encontraram 195,5 quilos de maconha.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Rio Preto, onde o homem foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Ainda segundo apurado, indivíduo seguia de Foz do Iguaçu/PR para o interior de Minas Gerais.