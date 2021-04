Motorista tem caminhão carregado de soja roubado por trio armado em Cosmorama

Segundo o B.O., homem foi abordado perto de Cosmorama/SP, colocado dentro do porta-malas do carro dos suspeitos e deixado em uma estrada próxima a Bálsamo/SP.

Um motorista de 29 anos foi assaltado e teve o caminhão carregado de soja roubado em uma rodovia na região de Cosmorama/SP. A ocorrência foi registrada na terça-feira (13) e o homem relatou à polícia que saiu com o veículo de Sinop/MT, na quarta-feira (7), e tinha Osvaldo Cruz/SP como destino.

Segundo o boletim de ocorrência, no sábado (10), o motorista afirmou que foi abordado por um carro com três ocupantes próximo à cidade de Cosmorama. Um dos suspeitos teria feito ameaças com uma arma e exigido que ele parasse o caminhão.

A vítima foi colocada dentro do porta-malas do carro, com as mãos amarradas, e deixada em uma estrada próxima a Bálsamo/SP. O homem contou que teve o caminhão e seus pertences pessoais roubados.

Nenhum suspeito foi identificado e o caso será investigado pela polícia.

*Com informações do g1