Motorista suspeita de matar idoso atropelado em Araçatuba e fugir sem prestar socorro estava com a CNH vencida

Apesar de a motorista ter fugido sem prestar socorro à vítima, o marido dela pegou o carro e voltou para o local do acidente, onde contou aos policiais que a mulher tinha ficado nervosa e estava com a CNH vencida.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender a ocorrência e descobriram que o pedreiro tinha sido levado, com suspeita de fratura no crânio, para a Santa Casa de Araçatuba.