Motorista sofre ferimentos graves após caminhonete capotar na BR-153

Segundo boletim de ocorrência, motorista teria perdido o controle do veículo, que bateu o pneu direito em uma canaleta e capotou.

Um motorista de 48 anos ficou gravemente ferido após capotar uma caminhonete na altura do quilômetro 73+600 da BR-153, em São José do Rio Preto/SP, na noite de sexta-feira (9).

Segundo as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender o caso e, no local, verificou que o motorista teria perdido o controle do veículo, que bateu o pneu direito em uma canaleta e capotou.

Durante o capotamento, a vítima foi arremessada da caminhonete e encontrada no acostamento da rodovia.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e o motorista foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital de Base, segundo o B.O.

*Com informações do g1