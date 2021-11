Motorista que estava bêbado e na contramão de rodovia é condenado a 20 anos de prisão por morte de enfermeira 

Acidente aconteceu na Rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis/SP, em outubro de 2019; Karen Yoshizaki Takeda, de 28 anos, trabalhava em Votuporanga/SP e morreu no local da colisão.

O motorista embriagado que provocou a morte de uma enfermeira de 28 anos na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis/SP, foi condenado a mais de 20 anos de prisão. O acidente foi em outubro de 2019.

O júri popular foi realizado na quinta-feira (4) e a Justiça determinou 16 anos de reclusão e outros quatro anos e oito meses de detenção a Edson Aparecido Astolfi.

Segundo a promotoria, o motorista cometeu os crimes de homicídio doloso qualificado, três crimes de exposição a perigo de morte e direção embriagada de veículo automotor.

Na época, o homem estava bêbado e dirigiu uma caminhonete por cerca de nove quilômetros na contramão da rodovia, sentido Fernandópolis a Meridiano/SP. Um vídeo flagrou o motorista dirigindo no sentido errado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, uma equipe tentou abordar o veículo antes do acidente, mas o motorista acelerou e fugiu, até bater contra o carro da vítima.

Karen Yoshizaki Takeda morreu no local. Ela trabalhava em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Votuporanga/SP e voltava para casa, em Jales/SP, no momento do acidente.

*Informações/g1