Motorista que atropelou casal de ciclistas em Bálsamo é solto 

Crime aconteceu na noite de 10 de julho. Mulher morreu no dia do acidente, enquanto marido foi socorrido e levado para o Hospital de Base de Rio Preto.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus ao motorista que foi preso após atropelar um casal de ciclistas. O crime aconteceu na noite de 10 de julho, em Bálsamo/SP.

Naitielle de Paula Pantano morreu no dia do acidente. Já Júlio Cesar Braguini Fernandes foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

Segundo o Ministério Público, o motorista Guilherme Augusto dos Reis Jordão foi denunciado por homicídio, tentativa de homicídio, embriaguez ao volante, omissão de socorro, fuga do local de acidente e dirigir sem carteira de habilitação.

O pedido de habeas corpus foi feito pelos advogados Priscila Furlaneto e Diego Carrareto. Guilherme vai deixar o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Rio Preto nesta sexta-feira (2.dez), mas vai ter de cumprir as seguintes medidas cautelares:

Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis, entre 20h e 6h, e em período integral aos sábados, domingos e feriados, com fiscalização por meio do uso de monitoramento eletrônico;

Proibição de frequentar bares ou quaisquer lugares de comercialização de bebidas alcoólicas.

Acidente

No dia 10 de julho, Guilherme consumiu bebidas alcoólicas em um estabelecimento e foi embora dirigindo, segundo o Ministério Público.

Ele trafegava por uma estrada rural quando atropelou o casal e fugiu sem prestar socorro.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o carro estacionado na garagem de um familiar de Guilherme, bem como constatou que o condutor não possuía permissão para dirigir o veículo.

“No local dos fatos ficaram fragmentos do veículo do denunciado, como parte do para-choque dianteiro com a placa. A bicicleta da vítima Naitielle foi encontrada totalmente destruída, e a de Júlio, parcialmente danificada”, escreveu o promotor na denúncia.

O motorista se entregou à Polícia Civil somente no dia 13 de julho. Ele teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado para o Centro de Detenção Preventiva de Rio Preto.

*Com informações do g1